﻿ «Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»

30.01.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что белорусский защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в составе «Оренбурга» на правах аренды.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — цитирует Кудряшова ТАСС.

Два дня назад игрок прибыл в расположение новой команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

В нынешнем сезоне Бордачев провел в составе «Томи» 10 матчей. Напомним, в цвета «Оренбурга» защищают белорусы Александр Гутор, Михаил Сиваков и Павел Нехайчик.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что белорусский защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в составе «Оренбурга» на правах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Думаю, к концу 2017 года построим еще один манеж. Но пока не могу сказать, где он будет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика