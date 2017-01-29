Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что белорусский защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в составе «Оренбурга» на правах аренды.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — цитирует Кудряшова ТАСС.

Два дня назад игрок прибыл в расположение новой команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

В нынешнем сезоне Бордачев провел в составе «Томи» 10 матчей. Напомним, в цвета «Оренбурга» защищают белорусы Александр Гутор, Михаил Сиваков и Павел Нехайчик.