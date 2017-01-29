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«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»
30.01.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что белорусский защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в составе «Оренбурга» на правах аренды.
«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», — цитирует Кудряшова ТАСС.
Два дня назад игрок прибыл в расположение новой команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.
В нынешнем сезоне Бордачев провел в составе «Томи» 10 матчей. Напомним, в цвета «Оренбурга» защищают белорусы Александр Гутор, Михаил Сиваков и Павел Нехайчик.
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Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что белорусский защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в составе «Оренбурга» на правах...
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