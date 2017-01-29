Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, куда направляются денежные средства, которые поступают в АБФФ от ФИФА и УЕФА.

«Куда тратить средства, которые выделяются ФИФА и УЕФА, решает национальная ассоциация.

Практически все деньги, которые нам выделялись, мы тратили на развитие инфраструктуры. Первый раз мы приняли решение построить в каждом регионе искусственные поля, в некоторых регионах построили по 2-10 полноразмерных полей.

На следующем этапе мы саккумулировали денежные средства и построили академию футбола, поля, которые принадлежат техническому центру. В настоящее время источниками, чтобы строить поля мы не располагаем.

В 2017 году начнет функционировать новая программа ФИФА, которая позволит национальным ассоциациям вкладывать деньги в инфраструктуру. К сожалению, оформление документов и переписка с ФИФА занимает от полугода до 8 месяцев. Но я надеюсь, что мы успеем и сможем построить еще один манеж.

Программа по строительству манежей была заложена в программу развития 2011-2015. Но, к сожалению, федерация не в состоянии в одиночку вытянуть такое строительство. Там где областные власти не находили средства, движение не пошло. Мечеслав Гой заинтересовался этим проектом – манеж в Гродно появился. Там осталось совсем немножко строительных работ.

Есть у нас заявка от Бреста, есть видение строительства манежа в Минске. Когда мы будем видеть, где выделяется земля, мы приступим к работам. Думаю, к концу 2017 года построим еще один манеж. Не могу сказать, где он будет. Нужно решение земельного вопроса, – сказал Сафарьян.