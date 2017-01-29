Специалист Людас Румбутис поделился мнением о подготовке «Городеи» к новому сезону.

— То, что я увидел, это те же футболисты, просто стали на год старше. Соответственно, медленнее. Мне кажется, команде нужна свежая кровь, притом пара молодых игроков, которые будут тянуться за более опытными, старшими. Мне кажется, «Городее» в новом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом. С манерой игры команды все знакомы, все те же игроки ничего нового показывать не будут.

— Антон Сарока – самая большая потеря для «Городеи»?

— Думаю, что да. Он забивать умеет, что и показал в прошлом году. И хорошо, что у него так сложилась судьба, ведь такую «дурку» в одно время валял. Впрочем, возможно, еще до начала сезона Яромко найдет забивного нападающего, – сказал Румбутис.