Журналист «Прессбола» Сергей Новиков в программе «Честное слово» на АБФФ-TV рассказал, почему ему в этом сезоне будет интересно следить за игрой новобранца «Шахтера» Эдгара Олехновича.

– В этом сезоне мне будет крайне интересно следить за игрой Эдгара Олехновича. Начну издалека. С некоторых пор я стал удивляться пассажем тренеров нашей сборный, еще со времен Штанге, Георгия Петровича, затем и Александр Хацкевич стал в этом направлении мыслить и говорить, которые чуть ли не аплодисментами встречали каждый отъезд нашего футболиста сборной из белорусского клуба за рубеж. Я как-то задался вопросом: кто из уехавших за рубеж белорусских футболистов последних поколений стал играть класснее? Это спорный вопрос. Здесь нет критериев, как проверить этот класс. Кроме одного: уровень выступлений за сборную Беларуси. У меня есть примеры Антона Путило, Сергея Кисляка, Стаса Драгуна, Ренана Брессана, Паши Нехайчика. Из более поздних — Илья Алексиевич. Сергей Кривец — яркая иллюстрация. Верховцов, Филипенко, Карницкий, Бага из последних.

Наш футбол превратился в некую фирму по жизнеустройству. Как ЖЭК, который за благополучием жильцов следит. У нас все свои ниши заняли — игроки, тренеры, агенты вписались идеально. Целью становится просто нормально обставить комнату, обустроить быт. Но никто не думает о великом. За сборную эти футболисты раньше играли ярче, чем они играют сейчас. Почему так случилось?

Возвращаясь к Олехновичу. Его начали с середины сезона критиковать всячески за то, что он не согласился расторгнуть контракт с БАТЭ, уехать за границу. А он, дескать, только для того, чтобы сохранить свой нормальный уровень жизни, согласился играть за дубль, унизил себя. А я уже тогда себе сказал: «Стоп, я знаю Олехновича как парня с компьютерными мозгами. Что, если он увидел то же, о чем сейчас сказал я? Что, если он не хочет переходить в клуб, как мы в «Прессболе» называем отъезды вроде того, что случился у Карницкого, или сейчас намечается у многих игроков в греческом направлении, «karriereende» (от нем. конец карьеры)?» Очень хочу, чтобы Эдгар заиграл за «Шахтер» так, чтобы он вернулся в сборную, – сказал Новиков.