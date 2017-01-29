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Сосновский находится на просмотре в «Ислочи»
30.01.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Сергей Сосновский находится на просмотре в «Ислочи».
В прошлом сезоне Сосновский выступал в гродненский «Неман»
В списке клубов 35-летнего игрока значатся БАТЭ, «Томь», «Минск», «Торпедо-БелАЗ» и «Неман». За желто-зеленых в минувшем сезоне провел 19 матчей, отметился голевой передачей.
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Белорусский защитник Сергей Сосновский находится на просмотре в «Ислочи».
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