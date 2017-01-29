﻿﻿ Сосновский находится на просмотре в «Ислочи». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сосновский находится на просмотре в «Ислочи»

30.01.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник Сергей Сосновский находится на просмотре в «Ислочи».

В прошлом сезоне Сосновский выступал в гродненский «Неман»

В списке клубов 35-летнего игрока значатся БАТЭ, «Томь», «Минск», «Торпедо-БелАЗ» и «Неман». За желто-зеленых в минувшем сезоне провел 19 матчей, отметился голевой передачей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Сергей Сосновский находится на просмотре в «Ислочи».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Новиков: «Наш футбол превратился в некую фирму по жизнеустройству. Как ЖЭК, который за благополучием жильцов следит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика