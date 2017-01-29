Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, как проходят конференции федерации.

– Мне кажется, что многие люди, которые оценивают работу федерации, вообще не очень представляют, что такое федерация. Ежегодно проводится конференция АБФФ. Каждый участник имеет свою квоту своего представителя: все клубы высшей лиги, первой, второй, организации, занимающиеся развитием футбола в стране. Все члены АБФФ собираются. Они ставят задачу администрации АБФФ, что должно быть сделано в этом году. Каждый год, прежде чем поставить задачи, идет отчет исполкома о проделанной работе. В том числе утверждение финансовых документов, связанных с бюджетом, отчеты ревизионной комиссии, отчет внешнего независимого аудитора. Эти вопросы обязательны на каждой конференции. После отчета ставятся задачи на следующий год. Это будет и в 2017 году.

Есть процедура, при которой любое должностное лицо может быть отстранено от занимаемой должности. Эта процедура в уставе прописана. Любой клуб может выступить с такой инициативой. Вроде все предусмотрено. 22 марта будет конференция, будет дан отчет.

- Найдутся ли в нашем футбольном хозяйстве такие смертники, есть ли такие люди, работающие в белорусском футболе 10-20 лет, которые могут прийти и сказать, что мы на 50 лет отстаем от Европы, что мы все здесь засиделись, положит партбилет на стол и уйдет?

– А зачем уходить? Я не чиновник, я футбольный функционер, какие у меня есть полномочия против любого из членов клуба? Никаких.

- Речь идет о том, что мы стоим на месте, выразить недовольство можно?

– Конечно.

- Были ли такие прецеденты? На исполкомах все сидят смотрят в эти листики, что-то утверждают.

– Такие прецеденты были, когда выбирали Румаса и меня в состав исполкома в 2011 году. Встал Анатолий Капский и сказал, что не хочет некоторых членов в исполком. Потом было тайное голосование. Когда идет тайное голосование, человек заходит в кабину и повлиять на это никто не может. Выборы проходили и меня избрали. Я так понимаю, главная фигура для битья это я. Меня избрали. Сейчас тот же Анатолий Анатольевич может встать и сказать, как и представитель любого другого клуба.

Если вы считаете, что все работающие в футболе не мужчины, мягко говоря, то я такого мнения не разделяю.

- Свежий взгляд необходим на процессы, которые происходят в нашем футболе.

– Несколько лет назад я предлагал всем желающим прийти к нам и поработать со мной, чтобы люди понимали, как у нас все «легко» и «просто». На это предложение откликнулся один журналист. Провел со мной полдня, а потом убежал. Я не против новых людей, но никто не стоит в очереди к Дому футбола со словами: «Я хочу прийти и поработать у вас». Те, кто желает перемен, сводят свои идеи к двум вещам: якобы у нас все плохо и мы ничего не делаем. Хотите что-то изменить? Я приглашаю вас на работу в федерацию. Если есть люди, которые считают, что могут работать лучше, я с большим удовольствием передам им свое рабочее место и возложу свои функциональные обязанности. Пожалуйста, приходите работать в федерацию, – сказал Сафарьян.

«Хотите что-то изменить? Я приглашаю вас на работу в федерацию». 10 новых тезисов Сафарьяна