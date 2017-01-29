﻿ Форвард «Атлантаса» Максимов близок к переходу в «Минск». 21.by
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Форвард «Атлантаса» Максимов близок к переходу в «Минск»

30.01.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Минск» может заключить контракт с российским форвардом Максимом Максимовым из «Атлантаса» (Клайпеда, Литва, Д1).

21-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче «Минска» с «Лучом» (5:2), где отметился забитым мячом.

В чемпионате Литвы Максимов провел 75 матчей и забил 21 гол.

 

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» может заключить контракт с российским форвардом Максимом Максимовым из «Атлантаса» (Клайпеда, Литва, Д1).

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