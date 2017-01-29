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Форвард «Атлантаса» Максимов близок к переходу в «Минск»
30.01.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Минск» может заключить контракт с российским форвардом Максимом Максимовым из «Атлантаса» (Клайпеда, Литва, Д1).
21-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче «Минска» с «Лучом» (5:2), где отметился забитым мячом.
В чемпионате Литвы Максимов провел 75 матчей и забил 21 гол.
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«Минск» может заключить контракт с российским форвардом Максимом Максимовым из «Атлантаса» (Клайпеда, Литва, Д1).
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