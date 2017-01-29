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Спортивный директор «Шахтера»: «Работу Цыплакова оцениваю положительно. Единственное, пока результата нет, но, думаю, он придет»
30.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Александр Алексеев в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал неубедительные результаты команды в экстралиге.
– В период руководства Владимиром Цыплаковым «Шахтером» команда потерпела 10 поражений в 14 матчах. С оптимизмом смотрите на ситуацию, учитывая приближающийся плей-офф?
– В принципе, да. Потихоньку все налаживается. Хотя, конечно, не все. Проигрыши были: пришел новый тренер, и пока команда подстраивается под требования Владимира Цыплакова. В такой ситуации неудачные результаты неизбежны. Да, мы потеряли много очков, но, на мой взгляд, играет команда все лучше и лучше.
– Учитывая складывающуюся ситуацию, какая задача стоит на будущий плей-офф?
– Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели – то есть чемпионство. Любой тренер, любая команда, любое руководство всегда хотят видеть только первое место. Никто этой задачи не снимал. Будем стараться ее выполнить.
– Тем не менее, всегда возможен другой исход. Какую нижнюю планку допускает менеджмент в плане итогового места?
– На эту тему даже никто не разговаривал. Никто не снимал задачу. Будем стараться выиграть, а там как получится. Понятно, что в хоккее все хотят стать чемпионами, но наша цель – первое место.
– Какой у Владимира Цыплакова карт-бланш?
– Естественно, когда меняют тренера в середине чемпионата, то с прицелом на будущий сезон. Но и в этом сезоне задачи никто не отменял.
– Учитывая опять же 10 поражений в 14 матчах, как оцениваете работу главного тренера прямо сейчас?
– Работу оцениваю положительно. Единственное, пока результата нет. Но, думаю, он придет.
– Андрей Гусов в
– Решение принималось нашими учредителями, поэтому я некомпетентен отвечать на этот вопрос. Думаю, если бы они могли предложить Гусову другую должность, то сделали бы это, – сказал Алексеев.
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Спортивный директор «Шахтера»: «Работу Цыплакова оцениваю положительно. Единственное, пока результата нет, но, думаю, он придет»
Спортивный директор «Шахтера» Александр Алексеев в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал неубедительные результаты команды в...
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