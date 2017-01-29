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«Шахтер» выставил Дурнова на драфт отказов
30.01.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» выставил на драфт отказов защитника Константина Дурнова.
В нынешнем сезоне игрок обороны набрал 26 (7+19) очков в 32 играх, при показателе полезности «+9».
Отметим, что Дурнов является самым результативным защитником «горняков».
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«Шахтер» выставил на драфт отказов защитника Константина Дурнова.
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