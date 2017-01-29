|
Рындюку грозит до 5 лет лишения свободы за взятку
30.01.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В суд Центрального района поступило дело в отношении главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Д2 Николая Рындюка.
Ему предъявлено обвинение в даче взятки. По материалам дела, он передал 100 евро бывшему начальнику департамента судейства Белорусской федерации футбола Андрею Жукову, чтобы тот назначил «правильного» судью на матч с «Оршей». В тот же день Жукова задержали. Позже Андрей Жуков был осужден на 5 лет с конфискацией имущества.
Судебное разбирательство в отношении Николая Рындюка начнется в ближайшее время. Ему за дачу взятки грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 431 УК).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суд Центрального района поступило дело в отношении главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Д2 Николая Рындюка.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии