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Рындюку грозит до 5 лет лишения свободы за взятку

30.01.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В суд Центрального района поступило дело в отношении главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Д2 Николая Рындюка.

Ему предъявлено обвинение в даче взятки. По материалам дела, он передал 100 евро бывшему начальнику департамента судейства Белорусской федерации футбола Андрею Жукову, чтобы тот назначил «правильного» судью на матч с «Оршей». В тот же день Жукова задержали. Позже Андрей Жуков был осужден на 5 лет с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство в отношении Николая Рындюка начнется в ближайшее время. Ему за дачу взятки грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 431 УК).

Николай Рындюк: «Принести деньги Жукову – это моя инициатива. Сорока посоветовал принести 100 долларов. Я решил, что понесу 100 евро»

Андрей Сорока: «Передал Жукову 100 долларов. Он взял деньги и сказал, что это не самое главное»

 
 
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В суд Центрального района поступило дело в отношении главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Д2 Николая Рындюка.

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