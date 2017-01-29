В суд Центрального района поступило дело в отношении главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Д2 Николая Рындюка.

Ему предъявлено обвинение в даче взятки. По материалам дела, он передал 100 евро бывшему начальнику департамента судейства Белорусской федерации футбола Андрею Жукову, чтобы тот назначил «правильного» судью на матч с «Оршей». В тот же день Жукова задержали. Позже Андрей Жуков был осужден на 5 лет с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство в отношении Николая Рындюка начнется в ближайшее время. Ему за дачу взятки грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 431 УК).

Николай Рындюк: «Принести деньги Жукову – это моя инициатива. Сорока посоветовал принести 100 долларов. Я решил, что понесу 100 евро»

Андрей Сорока: «Передал Жукову 100 долларов. Он взял деньги и сказал, что это не самое главное»