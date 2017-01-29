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Рассадкин не полетел с «Динамо» на сбор в Турцию

30.01.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 17:00 делегация минского «Динамо», транзитом через Стамбул и Анталию, отправилась в Белек, где завтра у команды начнется второй учебно-тренировочный сбор.

Всего в Турцию во главе с тренерским штабом отправилось 27 футболистов. Отметим, что в составе отсутствует форвард Глеб Рассадкин.

Вратари: Игнатович Сергей, Климович Дмитрий, Давыденко Егор.

Полевые игроки: Бегунов Роман, Бондаренко Арсений, Быков Артем, Велько Евгений, Галович Нино, Гогатишвили Гогита, Демидович Вадим, Капленко Никита, Кийко Артем, Корытько Владимир, Кузьменок Игорь, Лекович Никола, Лукич Никола, Назаренко Павел, Николич Урош, Нойок Александр, Остроух Юрий, Премудров Кирилл, Сарока Антон, Сачивко Александр, Хващинский Владимир, Чиж Александр, Швецов Максим, Юзепчук Роман

Местом дислокации клуба на ближайшие две недели станет отель «Riu Kaya Belek» в Белеке, регион Анталья.

Напоминаем, что на сборе запланировано 4 контрольных матча

3.02 – «Сплит» (Хорватия)

06.02 – «Жальгирис» (Вильнюс)

11.02 – «Карпаты» (Украина) – двумя составами.

Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»

 
 
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Сегодня в 17:00 делегация минского «Динамо», транзитом через Стамбул и Анталию, отправилась в Белек, где завтра у команды начнется второй учебно-тренировочный сбор.

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