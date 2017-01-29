«Шахтер» выставил на драфт отказов защитника Александра Рядинского.

За «горняков» ветеран провел 7 матчей, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-2».

Отметим, что Рядинский начинал сезон в «Юности», однако затем был выставлен на драфт отказов, после чего перебрался в Солигорск.

Напомним, что в активе 38-летнего игрока 5 чемпионских титулов в составе столичных «Керамина» (2002, 2008) и «Юности» (2009, 2011, 2016). Также он является чемпионом Восточно-Европейской хоккейной лиги (ВЕХЛ) – 2003, 2004 в рядах столичных «драконов» и обладателем Континентального кубка («Юность»).

Сегодня «Шахтер» выставил на драфт отказов и Константина Дурнова.