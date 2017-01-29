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Молдавский форвард «Шерифа» Забун подписал контракт с «Крумкачамi»
30.01.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий молодежной сборной Молдовы из тираспольского «Шерифа» Артем Забун подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi».
В текущем сезоне футболист на правах аренды сыграл 12 матчей в составе «Виктории» (Д2, Молдова), забив 21 гол.
Ранее футболист успел сыграть за «Крумкачы» в товарищеском матче против черниговской «Десны».
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Нападающий молодежной сборной Молдовы из тираспольского «Шерифа» Артем Забун подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi».
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