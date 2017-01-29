﻿ Молдавский форвард «Шерифа» Забун подписал контракт с «Крумкачамi». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Молдавский форвард «Шерифа» Забун подписал контракт с «Крумкачамi»

30.01.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий молодежной сборной Молдовы из тираспольского «Шерифа» Артем Забун подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi».

В текущем сезоне футболист на правах аренды сыграл 12 матчей в составе «Виктории» (Д2, Молдова), забив 21 гол. 

Ранее футболист успел сыграть за «Крумкачы» в товарищеском матче против черниговской «Десны».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий молодежной сборной Молдовы из тираспольского «Шерифа» Артем Забун подписал трехлетний контракт с «Крумкачамi».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. «Шахтер» вслед за Дурновым выставил на драфт отказов Рядинского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика