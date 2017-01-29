﻿ Валерий Исаев: «Раздражает присутствие на скамейке «Крумкачоў» Шунто. Перебор». 21.by
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Валерий Исаев: «Раздражает присутствие на скамейке «Крумкачоў» Шунто. Перебор»

30.01.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валерий Исаев считает, что временное отсутствие главного тренера у «Крумкачоў» не скажется отрицательно на результатах команды.

«Не болею за «Крумкачы» с момента появления этой команды в вышке. Причины уже давно озвучивал. Особенно раздражает, как любителя футбола, присутствие на скамейке запасных создателя команды, перебор. Но при этом очень много было неожиданных, хороших, результативных, поучительных шагов. И вот я почему-то уверен, если они начнут сезон без тренера, никто им рвать ж... не будет, ну кроме БАТЭ :) Это к вопросу об уровне нашей высшей профессиональной лиги», – написал Исаев в своем Facebook.

«Крумкачы» – единственная команда высшей лиги, которая готовится к сезону без тренера. Как до этого дошло?

 
 
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Агент Валерий Исаев считает, что временное отсутствие главного тренера у «Крумкачоў» не скажется отрицательно на результатах команды.

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