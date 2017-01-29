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Алина Талай: «Дело не в том, у кого больше манежей или стадионов, а у кого лучше специалисты»

30.01.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Многократная чемпионка Европы и призер чемпионата мира в барьерном беге Алина Талай рассказала о работе с американским тренером Лореном Сигрейвом.

«Мне бы хотелось, чтобы моя карьера на такой минорной ноте не закончилась. Я решила что-то поменять в жизни и уехала в США тренироваться с другим тренером. Конечно, посмотрим, как это отразится на моих результатах в следующем сезоне.

Когда после Олимпиады приняла решение расставаться со своим тренером (Филиппом Унфридом – прим. Tribuna.com). У меня возникла мысль – почему бы не попробовать уехать в Америку. Там самые лучшие тренера именно по спринту и барьерам. Мы это видим по результатам, и никто в этом не сомневается. Грандиозные сооружения и стадионы. Но я бы не сказала, что там прямо все так лучше, чем у нас. Но там, естественно, это специалисты. Все дело не в том, у кого больше манежей или стадионов, а у кого лучше специалисты.

Было очень много технических моментов и тренировок. Потому что техника – это самое главное. Можно быть сильнее всех в мире, но если нет техники, то чемпионом ты не будешь.

Неудача на Олимпиаде? Это комплекс проблем. То, как тренер построил тренировочный процесс подготовки к Олимпиаде. Когда идет работа на высоких скоростях, то твоя нервная система устает. И через 60-70 метров она выключается и все ломается.

Специалисты, которые меня наблюдали перед Олимпиадой заметили, что у меня после седьмого барьера наблюдался очень большой спад», – рассказала Талай в эфире программы «Арена».

Как Алина Талай тренируется в США

 
 
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Многократная чемпионка Европы и призер чемпионата мира в барьерном беге Алина Талай рассказала о работе с американским тренером Лореном Сигрейвом.

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