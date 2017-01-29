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Чемпионат мира. 1-й тур. Беларусь проиграла Норвегии со счетом 1:10 и другие матчи
30.01.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Хозяева турнира оказались сильнее Финляндии (8:2). 30 января сборная Беларуси встретится с командой Норвегии.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
Групповой этап
1-й тур
Группа A
29 января
Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1)
30 января
Казахстан – Россия – 21.00
Турнирное положение: Швеция – 2 (1), Россия – 0 (0), Казахстан – 0 (0), Финляндия – 0 (1).
Группа B
30 января
США – Германия – 9:4 (5:3)
Беларусь – Норвегия – 1:10 (0:5)
Турнирное положение: Беларусь – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Германия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.
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