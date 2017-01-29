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Чемпионат мира. 1-й тур. Беларусь проиграла Норвегии со счетом 1:10 и другие матчи

30.01.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Хозяева турнира оказались сильнее Финляндии (8:2). 30 января сборная Беларуси встретится с командой Норвегии.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Групповой этап

1-й тур

Группа A

29 января

Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1)

30 января

Казахстан – Россия – 21.00

Турнирное положение: Швеция – 2 (1), Россия – 0 (0), Казахстан – 0 (0), Финляндия – 0 (1).

Группа B

30 января

США – Германия – 9:4 (5:3)

Беларусь – Норвегия – 1:10 (0:5)

Турнирное положение: Беларусь – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Германия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.

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