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Пато прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
30.01.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Алешандре Пато, до последнего времени выступавший за «Вильярреал», прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Нападающий стал одноклубником полузащитника Акселя Витцеля, заключившего контракт с китайским клубом нынешней зимой.
«Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», амиго», – написал хавбек.
Фото: твиттер Акселя Витцеля
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Форвард Алешандре Пато, до последнего времени выступавший за «Вильярреал», прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
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