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Пато прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

30.01.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Алешандре Пато, до последнего времени выступавший за «Вильярреал», прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Нападающий стал одноклубником полузащитника Акселя Витцеля, заключившего контракт с китайским клубом нынешней зимой.

«Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», амиго», – написал хавбек.

Пато прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Фото: твиттер Акселя Витцеля

 
 
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Форвард Алешандре Пато, до последнего времени выступавший за «Вильярреал», прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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