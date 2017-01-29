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«Йокерит» – «Динамо» Минск. Скривенс оформил 7-й шатаут в сезоне

30.01.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» выиграло на выезде у «Йокерита» (3:0).

Таким образом, вратарь «зубров» Бен Скривенс оформил восьмой шатаут в сезоне.

В сегодняшней встрече голкипер отразил 36 бросков.

Отметим, Скривенс сравнялся с вратарем СКА Игорем Шестеркиным по количество cухих игр в сезоне. 

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» выиграло на выезде у «Йокерита» (3:0).

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