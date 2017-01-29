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Роман Петрушенко: «Происходящее в спорте – позор. Уже на сегодняшний момент спортсмены ничего не решают»

30.01.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Роман Петрушенко поделился мнением об отношении к спортсменам.

«В Рио могли брать медали. Результаты это показывали. Ну, убрали просто конкурентов.

Происходящее в мировом спорте? Это позор. Сейчас происходящее в спорте все поменяло у меня в голове кардинально. Уже на сегодняшний момент спортсмены ничего не решают.

По началу была апатия. Но сейчас все продолжается своим чередом. Обидно за тех ребят, которые планировали поехать на свою первую Олимпиаду, но не поехали. Тем более реально могли завоевать медали», – сказал Петрушенко в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели».

 
 
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Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Роман Петрушенко поделился мнением об отношении к спортсменам.

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