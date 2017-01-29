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МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в квалификации Пхенчхана-2018
30.01.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в квалификации Пхенчхана-2018.
«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях с нашей стороны.
В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», – сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).
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Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в квалификации Пхенчхана-2018.
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