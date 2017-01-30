﻿ Крэйг Вудкрофт: «Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита» – это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита» – это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле»

30.01.2017 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал встречу с «Йокеритом» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита» – это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле. Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка», – сказал Вудкрофт.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Автомобилиста». Игра пройдет 1 февраля.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал встречу с «Йокеритом» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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