Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал встречу с «Йокеритом» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита» – это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле. Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка», – сказал Вудкрофт.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Автомобилиста». Игра пройдет 1 февраля.