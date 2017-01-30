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Владимир Шантарович: «WADA и НАДА должны заниматься калом и мочой. И больше ничем! А они залезли на голову МОК»

30.01.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович поделился мнением о работе антидопингового агентства WADA.

«МОК – международный олимпийский комитет. Была смена власти и сейчас пришел Томас Бах. МОК ослаб вы не представляете как. Почему? WADA и НАДА залезли на голову МОК. Здесь полный беспредел. Если МОК четко не примет отделение этой WADA  в сторону, то общественная организация, которая живет за счет денег спонсоров от всего мира – лоббировала интересы всех этих фармацевтических компаний. Они жируют!» – сказал Шантарович в эфире программы «Форум» на «Беларусь 1».

«Сегодня WADA посчитала, что она главнокомандующая олимпийским движением. Она советует МОК. Все антидопинговые агентства мира советуют МОК. Они принимают какие-то протесты. WADA и НАДА – это одно подразделение. Они должны заниматься мочой и калом. И ничем больше! Если сегодня Петров, Сидоров попался.  Должно быть решение. И международная федерация должна принимать только после этого! Отстранять или не отстранять. Или проводить разбирательство. Понимаете, что в этой вертикали все нарушено. Все нарушено.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вот смотришь на Баха. Мне кажется – каша манная. Случилось с нами это. МОК среагировал. Более 50 различных великих спортсменов подписывают петицию на Баха: «Рассмотрите вопрос, приостановите безумное действие международной федерации». Никакой реакции МОКа на наше письмо! Даже ни ответа: приняли они его, не приняли. Что это за олимпийское движение?» – сказал Шантарович в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович поделился мнением о работе антидопингового агентства WADA.

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