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Василиса Марзалюк: «Применяла запрещенные препараты. Хотела согнать вес, это была женская хитрость»

30.01.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская борчиха Василиса Марзалюк вспомнила свой опыт применения запрещенных препаратов в надежде сбросить лишний вес.

– У вас же тоже было в карьере темное пятно? Назовем это так. Которое у любого спортсмена крылья обрезает.

– Это была моя ошибка. Поэтому я считаю, что я достойно приняла этот удар и ответила за него полностью.

– В чем была ваша ошибка? Чтобы в будущем молодые спортсмены не наступили на такие же грабли.

– Я разговариваю со своими девочками из команды и все время рассказываю про свой печальный опыт в плане допинга. Я гонять вес пыталась мочегонными средствами, которые являются не то что допингом, но скрывающим агентом. Туда входят запрещенные вещества. Сначала мне было стыдно признать, что я это принимала. Поэтому сначала отрицала. Но когда уже все случилось, то совесть моя… Была надежда согнать вес :) Это была женская хитрость. Не более того. Поэтому я сейчас подрастающему поколению объясняю, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это элементарные вещи. Девочки меня слушают. Считаю, что в этом плане я пример нехороший. Им есть над чем работать, – сказала Марзалюк в эфире программы «Форум» на «Беларусь 1».

 

 
 
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Белорусская борчиха Василиса Марзалюк вспомнила свой опыт применения запрещенных препаратов в надежде сбросить лишний вес.

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