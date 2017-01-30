МИНСК, 30 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита" (Хельсинки) со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), сообщает Sputnik.

Поединок состоялся в пятницу на "Хартвалл Арене" в столице Финляндии. В составе гостей точными бросками отличились Фредрик Петтерсон (15-я минута; в большинстве), Роб Клинкхаммер (19; в меньшинстве) и Марк-Андре Граньяни (59; в меньшинстве). К слову, голкипер минчан Бен Скривенс провел восьмой "сухой" матч в текущем сезоне.

Звучит сирена! 3:0 победа "зубров"! Очередной "сухарь" у Скривенса! Здорово-то как!) Спасибо, что были с нами! — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 30 января 2017 г.

Нынешняя победа для подопечных Крэйга Вудкрофта стала четвертой подряд.

Следующий матч в рамках выездной серии минчане проведут в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". Игра состоится в среду, 1 февраля. Затем у "зубров" еще две встречи в гостях — в Астане с "Барысом" и Ханты-Мансийске с "Югрой".

В настоящее время "бело-синие" располагаются на шестой позиции в Западной конференции — в активе "Динамо" 93 балла в 53 играх.