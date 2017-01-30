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КХЛ: минское "Динамо" на выезде справилось с "Йокеритом"

30.01.2017 21:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита" (Хельсинки) со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), сообщает Sputnik. 

Поединок состоялся в пятницу на "Хартвалл Арене" в столице Финляндии. В составе гостей точными бросками отличились Фредрик Петтерсон (15-я минута; в большинстве), Роб Клинкхаммер (19; в меньшинстве) и Марк-Андре Граньяни (59; в меньшинстве). К слову, голкипер минчан Бен Скривенс провел восьмой "сухой" матч в текущем сезоне. 

Нынешняя победа для подопечных Крэйга Вудкрофта стала четвертой подряд. 

Следующий матч в рамках выездной серии минчане проведут в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". Игра состоится в среду, 1 февраля. Затем у "зубров" еще две встречи в гостях — в Астане с "Барысом" и Ханты-Мансийске с "Югрой".

В настоящее время "бело-синие" располагаются на шестой позиции в Западной конференции — в активе "Динамо" 93 балла в 53 играх. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Минчане продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, а вратарь "зубров" Бен Скривенс провел восьмой "сухой" матч в сезоне.

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