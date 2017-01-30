МИНСК, 30 янв — Sputnik. Финалисты Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль улучшили свои позиции в рейтинге (ATP), сообщается на сайте АТР .



© REUTERS Thomas Peter Серена Уильямс после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA

В воскресенье, 29 января, в решающем поединке мужского одиночного разряда Australian Open Федерер одолел Надаля . Нынешняя победа на кортах в Мельбурне стала для швейцарца пятой в карьере и позволила ему подняться с 17-й на десятую строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.

Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

Рейтинг ATP, версия от 30 января:

(1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695 (3). Милош Раонич (Канада)- 4930 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445 (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260