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Федерер и Надаль улучшили позиции в рейтинге ATP после Australian Open

30.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Финалисты Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль улучшили свои позиции в рейтинге (ATP), сообщается на сайте АТР.

Федерер и Надаль улучшили позиции в рейтинге ATP после Australian Open
© REUTERS Thomas Peter
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В воскресенье, 29 января, в решающем поединке мужского одиночного разряда Australian Open Федерер одолел Надаля. Нынешняя победа на кортах в Мельбурне стала для швейцарца пятой в карьере и позволила ему подняться с 17-й на десятую строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.

Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

Рейтинг ATP, версия от 30 января:

  1. (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков
  2. (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
  3. (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695
  4. (3). Милош Раонич (Канада)- 4930
  5. (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830
  6. (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385
  7. (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560
  8. (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505
  9. (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445
  10. (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260

 
Теги: Минск
 
 
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Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за травмы.

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