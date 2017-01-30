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Федерер и Надаль улучшили позиции в рейтинге ATP после Australian Open
30.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Финалисты Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль улучшили свои позиции в рейтинге (ATP), сообщается на сайте
© REUTERS Thomas Peter
В воскресенье, 29 января,
Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.
Рейтинг ATP, версия от 30 января:
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Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за травмы.
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