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Сборная Беларуси крупно проиграла норвежцам в матче ЧМ по бенди
30.01.2017 20:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси с разгромным счетом уступили команде Норвегии в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который в эти дни проходит в шведском Сандвикене.
© Sputnik Максим Богодвид
Встреча группы В, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 10:1 в пользу норвежцев.
В следующем матче турнира 31 января белорусы сыграют со сборной Германии, а норвежцы встретятся с командой США.
На прошлом чемпионате мира, который состоялся в российском Ульяновске, сборная Беларуси дошла до плей-офф и заняла в итоге лишь шестое место, уступив в матче за пятое место сборной Норвегии – год назад белорусы
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В следующем матче турнира 31 января белорусы сыграют со сборной Германии.
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