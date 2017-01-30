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Сборная Беларуси крупно проиграла норвежцам в матче ЧМ по бенди

30.01.2017 20:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси с разгромным счетом уступили команде Норвегии в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который в эти дни проходит в шведском Сандвикене.

Сборная Беларуси крупно проиграла норвежцам в матче ЧМ по бенди
© Sputnik Максим Богодвид
Белорусская сборная по бенди вышла в плей-офф чемпионата мира

Встреча группы В, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 10:1 в пользу норвежцев.

В следующем матче турнира 31 января белорусы сыграют со сборной Германии, а норвежцы встретятся с командой США.

На прошлом чемпионате мира, который состоялся в российском Ульяновске, сборная Беларуси дошла до плей-офф и заняла в итоге лишь шестое место, уступив в матче за пятое место сборной Норвегии – год назад белорусы также проиграли с крупным счетом 8:3.

Belarus couldn't stop a hungry Norway. Final score 1-10. #bandy2017 #göranssonarena #goranssonarena

Фото опубликовано World Championship Bandy 2017 (@bandy2017_official) Янв 30 2017 в 9:19 PST

 

 
Теги: Минск
 
 
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В следующем матче турнира 31 января белорусы сыграют со сборной Германии.

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