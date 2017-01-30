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В чемпионате КХЛ минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд

30.01.2017 21:49 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 30 января. Четвертую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 30 января в Хельсинки белорусская команда со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) выиграла у "Йокерита".

Шайбы забросили Фредрик Петтерссон (14.16, в большинстве, ассистенты — Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон), Роб Клинкхаммер (18.05, в меньшинстве, Кирилл Готовец, Бен Скривенс) и Марк-Андре Граньяни (58.45, в меньшинстве, в пустые ворота, Роман Граборенко).

Штрафное время: 12 — 4 (Ковыршин, 17.21, 41.02, Дрозд, 24.09, Кулаков, 34.03, Скривенс, 53.56, Эллисон, 57.22 — Геноуэй, 13.09, Йоэнсуу, 28.24).

После 53 матчей белорусский клуб с 93 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (25 побед в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 147-130).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 46 (16+30), Матерухин — 34 (21+13), Клинкхаммер — 32 (17+15), Граньяни — 30 (4+26), Степанов — 28 (15+13), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 18 (9+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Петтерссон — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Стась — 9 (3+6), Гаврус — 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Палушай — 6 (3+3), Граборенко, Китаров — по 6 (2+4), Готовец — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 1 (1+0), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Следующие три матча динамовцы также проведут на выезде: 1 февраля — в Екатеринбурге против "Автомобилиста", 3-го — в Астане против "Барыса", 5-го — в Ханты-Мансийске против "Югры". Всего в режиме через день белорусская команда сыграет восемь встреч (с 24 января по 7 февраля).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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