Форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле подписал контракт с немецким клубом «Айсбэрен».

Напомним, вчера стало известно, что хоккеист покинул финскую «Таппару». За эту команду Лингле провел за финский клуб 11 матчей, набрал 5 (2+3) очков.

«Айсбэрен» является одним из самых титулованных клубов Германии. С 2004 по 2013 год «Белые медведи» семь раз становились чемпионом страны.

Однако в этом сезоне команда расположилась на 10-й строчке в таблице DEL-лиги.

«Айсбэрен» входит в список самых посещаемых клубов Европы.





Фото: страница «Айсбэрена» в Facebook