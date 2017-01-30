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Лингле перешел в немецкий «Айсбэрен»

31.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле подписал контракт с немецким клубом «Айсбэрен».

Напомним, вчера стало известно, что хоккеист покинул финскую «Таппару». За эту команду Лингле провел за финский клуб 11 матчей, набрал 5 (2+3) очков.

 «Айсбэрен» является одним из самых титулованных клубов Германии. С 2004 по 2013 год «Белые медведи» семь раз становились чемпионом страны.

Однако в этом сезоне команда расположилась на 10-й строчке в таблице DEL-лиги.

 «Айсбэрен» входит в список самых посещаемых клубов Европы.

Лингле перешел в немецкий «Айсбэрен»

Фото: страница «Айсбэрена» в Facebook

 
 
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Форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле подписал контракт с немецким клубом «Айсбэрен».

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