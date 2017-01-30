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Елезеренко и Теверов могу уйти в аренду в «Нафтан»

31.01.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», «Нафтан» не против вернуть в свои ряды двух игроков «Шахтера» – полузащитника Евгения Елезаренко и нападающего Руслана Теверова, которых горняки планируют отдать в аренду.

Не исключено возвращение в «Нафтан» и еще одного солигорца Евгения Лебедева, минувший сезон проведшего в аренде в Новополоцке.

 «Нафтан» выйдет из отпуска 1 февраля – последним из клубов высшей лиги.

 
 
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По информации «Прессбола», «Нафтан» не против вернуть в свои ряды двух игроков «Шахтера» – полузащитника Евгения Елезаренко и нападающего Руслана Теверова,...

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