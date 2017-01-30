|
Елезеренко и Теверов могу уйти в аренду в «Нафтан»
31.01.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Прессбола», «Нафтан» не против вернуть в свои ряды двух игроков «Шахтера» – полузащитника Евгения Елезаренко и нападающего Руслана Теверова, которых горняки планируют
Не исключено возвращение в «Нафтан» и еще одного солигорца Евгения Лебедева, минувший сезон проведшего в аренде в Новополоцке.
«Нафтан» выйдет из отпуска 1 февраля – последним из клубов высшей лиги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации «Прессбола», «Нафтан» не против вернуть в свои ряды двух игроков «Шахтера» – полузащитника Евгения Елезаренко и нападающего Руслана Теверова,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии