По информации «Прессбола», «Нафтан» не против вернуть в свои ряды двух игроков «Шахтера» – полузащитника Евгения Елезаренко и нападающего Руслана Теверова, которых горняки планируют отдать в аренду .

Не исключено возвращение в «Нафтан» и еще одного солигорца Евгения Лебедева, минувший сезон проведшего в аренде в Новополоцке.

«Нафтан» выйдет из отпуска 1 февраля – последним из клубов высшей лиги.