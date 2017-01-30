Как сообщает «Прессбол», просмотр в минском «Динамо» камерунцев Бикеле Муссинги и Кики Габи продолжатся в дублирующем составе.

Вчера основной состав отправился на первый сбор в Турцию.

Напомним, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия.