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Просмотр камерунцев Муссинги и Габи продолжится в дубле минского «Динамо»
31.01.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол»,
Вчера основной состав отправился на первый сбор в Турцию.
Напомним, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января
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Как сообщает «Прессбол», просмотр в минском «Динамо» камерунцев Бикеле Муссинги и Кики Габи продолжатся в дублирующем составе.
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