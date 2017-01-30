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Олег Кубарев: «Хочу, чтобы вы понимали, что у меня нет оснований паниковать и предъявлять претензии»
31.01.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев сообщил, что доволен работой команды на сборах.
«Очень доволен как команда работает, как воспринимает требования и как она на сегодняшний день играет. Но результат в товарищеских играх не отражает то, что происходит на поле. Конечно, это неприятно. Но я не оправдываюсь. Но хочу, чтобы вы понимали, что у меня нет оснований паниковать и предъявлять претензии. Сейчас идет процесс, и он проходит планомерно», – сказал Кубарев в эфире телеканала «Беларусь 5».
Напомним, «Шахтер» проиграл два первых спарринга с общим счетом 2:7.
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Олег Кубарев: «Хочу, чтобы вы понимали, что у меня нет оснований паниковать и предъявлять претензии»
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев сообщил, что доволен работой команды на сборах.
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