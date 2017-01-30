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Андрей Бутенко: «Внедрение видеофиксации гола будет стоить РФПЛ минимум 15 миллионов долларов»

31.01.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о возможном использовании системы видеофиксации гола в РФПЛ.

«Это очень дорогостоящее удовольствие. Чтобы внедрить эту систему, придется потратить минимум 15 миллионов долларов. В прошлом году в чемпионате России было примерно три случая ошибки судей при взятии ворот. Получается, что на один такой гол нужно потратить 5 миллионов долларов.

Я не говорю, что футболу не нужна такая система, просто она очень дорогая. Если у какой-то лиги или федерации найдутся на нее деньги – это замечательно. Федерация футбола Испании тоже хочет ее установить, но просто не могут себе это позволить.

Будем надеяться, что во время чемпионата мира на наши стадионы установит эти системы ФИФА. Ну а затем поможет нам их оставить у нас на стадионах. Позволит просто доплатить и оставить», — сказал Бутенко.

 

 
 
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Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о возможном использовании системы видеофиксации гола в РФПЛ.

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