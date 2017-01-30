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Антонио Конте: «В матче «Ливерпуль» – «Челси» увидим открытую игру, а не противостояние тактик»

31.01.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался в преддверии матча чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Хочу, чтобы моя команда в каждом матче боролась за победу и принимала решения, оптимальные для адаптации к игре. Думаю, и «Ливерпуль», и «Челси» будут бороться за победу, и мы увидим открытую игру, а не противостояние тактик.

Трудность заключается в уровне противника, но в таких матчах всегда хочется победить, потому что когда встречаешься с командой того же уровня, для уверенности важно набрать три очка в матче с принципиальным противником.

Результаты «Ливерпуля» в январе очень трудно объяснить, потому что я внимательно смотрел матчи, в которых они терпели поражение, и думаю, что им просто не везло.

На этой неделе у нас два важных матча – с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но и после этих встреч нам предстоят еще 14 игр до конца чемпионата, и поэтому нам важны результаты в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Однако чемпионат не заканчивается на этих встречах», – сказал Конте.

После 22 туров «Челси» лидирует в таблице АПЛ, «Ливерпуль» занимает 4-е место, отставая от лондонцев на 10 очков.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался в преддверии матча чемпионата Англии с «Ливерпулем».

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