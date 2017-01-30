Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о самом себе.

«Успешные люди – те, кто ладит с собой. Думаю, я как икона, хотя я ей не являюсь. Я икона в том плане, что чувствую себя непринужденно с самим собой. Для меня лучшая концепция — быть «иконой». Мне все равно, что думают или говорят по этому поводу люди, для меня главное – как я себя чувствую и быть готовым к определенным моментам.

Меня признают во всех концах света, на любом стадионе мира болельщики отреагируют на мое появление. Как правило, это начинается с оскорбления или песни. Меня просят присесть или сделать что-то другое… Но в итоге я просто машу им рукой, и они счастливы и хотят со мной сфотографироваться.

Так что среди любителей футбола по всему миру я чувствую себя хорошо. Во время игры меня не любят, может быть, боятся меня или команду, но до и после матча ко мне относятся хорошо», — сказал Моуринью.