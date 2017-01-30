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Юрий Пунтус: «Знаю, что Кононов отказался возглавить сборную Беларуси»
31.01.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус предложил на пост национальной команды Игоря Криушенко или Анатолия Байдачного, а также заявил о том, что Олег Кононов отказался возглавить нашу сборную.
– Насколько сейчас вероятен союз Николай Писарев – сборная Беларуси. Ну и самое главное – насколько он перспективен для нас?
– Честно, я не знаю насколько этот союз вероятен. Перспектива? Если Писарева утвердят, то только он может ответить на этот вопрос. А мы через какое-то время сможем убедится в том, готов ли он.
Больной вопрос для нас: какой тренер должен быть у сборной. Какого возраста, ранга. Белорус или не белорус. Но у тренера возраста нет. Почему-то только у нас стараются взрослых тренеров в годах списывать. И говорить о том, что они уже старой формации и не могут владеть той информацией и ситуацией, которая творится в мировом футболе. Я с этим не согласен.
Думаю, у сборной должен быть белорусский тренер. Однозначно. И тренер, который имеет опыт работы с топовыми в нашем понимании командами. Например, я бы ратовал за Байдачного. У нас очень хорошие отношения, но я не лез ему в душу с вопросом, почему он сейчас не работает. Он сегодня в хорошей форме, имеет опыт и понимание футбола. Тем более белорусского. И он работал в сборной. Я тогда даже не понял, почему ему предложили уйти в отставку. Потому что по результату и по качеству выступление сборной при Байдачном было одно из лучших.
Но я сейчас не в праве обсуждать, насколько Писарев будет удачным или неудачным тренером для сборной. Я не против Писарева. Вот есть список из 2-3 тренеров для сборной. Но я бы его немного расширил бы. Я знаю, что по каким-то причинам Кучук отказался, Кононов отказался, Гончаренко. Вот эти специалисты однозначно могли бы сегодня возглавить сборную.
– С Кучуком не затянули вопрос? Он был готов, но как-то долго все решалось.
– Опять же – изнутри не знаю. Не готов быть на чьей-то стороне. Опять же на своем стою, что в этот список можно включить еще и Криушенко. Человек, который в нашем футболе достаточно много. Знает его и в России поработал. В моем понимании вот это круг тренеров, – сказал Пунтус в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кононов может рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси, если не возглавит клуб. В настоящее время Кононов остается без клуба после ухода из «Краснодара».
Ранее сам специалист
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус поделился мнением о кандидатах на пост рулевого национальной команды.
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