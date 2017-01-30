Как сообщалось ранее, просмотр в минском «Динамо» камерунцев Бикеле Муссинги и Кики Габи продолжатся в дублирующем составе.

Однако «Динамо» в твиттере опровергло данную информацию. Как сообщает пресс-служба клуба, камерунские легионеры, приезжавшие на просмотр, покинули клуб.

Напомним, еще один легионер, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия.