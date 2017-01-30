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«Динамо» Минск: «Камерунские легионеры покинули клуб»
31.01.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Однако «Динамо» в твиттере опровергло данную информацию. Как сообщает пресс-служба клуба, камерунские легионеры, приезжавшие на просмотр, покинули клуб.
Напомним, еще один легионер, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия.
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Как сообщалось ранее, просмотр в минском «Динамо» камерунцев Бикеле Муссинги и Кики Габи продолжатся в дублирующем составе.
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