Как сообщает «Прессбол», солигорский «Шахтер» проявляет интерес к белорусскому защитнику «Астаны» Игорю Шитову.

Возможно, игрок перейдет в «Шахтер» на правах аренды до лета 2017 года.

Сейчас белорус находится вместе с «Астаной» на сборе в ОАЭ, который завершится сегодня. Контракт Шитова с казахстанским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Отметим, что Игорь Шитов уже выступал под руководством Олега Кубарева в жодинском «Торпедо» – с 2006 по 2008 год.