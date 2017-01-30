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«Прессбол»: Шитов может перейти в «Шахтер»
31.01.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», солигорский «Шахтер» проявляет интерес к белорусскому защитнику «Астаны» Игорю Шитову.
Возможно, игрок перейдет в «Шахтер» на правах аренды до лета 2017 года.
Сейчас белорус находится вместе с «Астаной» на сборе в ОАЭ, который завершится сегодня. Контракт Шитова с казахстанским клубом рассчитан до лета 2018 года.
Отметим, что Игорь Шитов уже выступал под руководством Олега Кубарева в жодинском «Торпедо» – с 2006 по 2008 год.
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Как сообщает «Прессбол», солигорский «Шахтер» проявляет интерес к белорусскому защитнику «Астаны» Игорю Шитову.
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