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Adidas стал техническим партнером брестского «Динамо»
31.01.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» объявило о подписании годичного контракта с производителем спортивной экипировки компанией Adidas.
В прошлом сезоне брестчане выступали в экипировке от компании Joma.
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Брестское «Динамо» объявило о подписании годичного контракта с производителем спортивной экипировки компанией Adidas.
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