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Украинский тренер Пятенко возглавит «Крумкачы»
31.01.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский тренер Владимир Пятенко может возглавить «Крумкачы», сообщает «Динамомания».
42-летний специалист уже прибыл в Минск для подписания контракта.
В минувшем сезоне чемпионата Беларуси «Крумкачы» заняли 11-е место.
В Украине Пятенко известен по работе с донецким «Металлургом».
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Украинский тренер Владимир Пятенко может возглавить «Крумкачы», сообщает «Динамомания».
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