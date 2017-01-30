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Украинский тренер Пятенко возглавит «Крумкачы»

31.01.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский тренер Владимир Пятенко может возглавить «Крумкачы», сообщает «Динамомания».

42-летний специалист уже прибыл в Минск для подписания контракта.

В минувшем сезоне чемпионата Беларуси «Крумкачы» заняли 11-е место.

В Украине Пятенко известен по работе с донецким «Металлургом».

«Крумкачы» – единственная команда высшей лиги, которая готовится к сезону без тренера. Как до этого дошло?

«Футболиста ломают на поле, бл... – даже желтую не дают». Пятенко злится на арбитров

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский тренер Владимир Пятенко может возглавить «Крумкачы», сообщает «Динамомания».

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