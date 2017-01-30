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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Уотфорд», «Ливерпуль» против «Челси» и другие матчи
31.01.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник в 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Уотфорд», «Сандерленд» – «Тоттенхэм», а «Челси» в гостях сыграет с «Ливерпулем».
В среду «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Халлом».
Чемпионат Англии
23-й тур
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Во вторник в 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Уотфорд», «Сандерленд» – «Тоттенхэм», а «Челси» в гостях сыграет с «Ливерпулем».
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