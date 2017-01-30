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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Уотфорд», «Ливерпуль» против «Челси» и другие матчи

31.01.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник в 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Уотфорд», «Сандерленд» – «Тоттенхэм», а «Челси» в гостях сыграет с «Ливерпулем».

В среду «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Халлом».

Чемпионат Англии

23-й тур

Суонси – Саутгемптон
Дата проведения
31 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Сандерленд – Тоттенхэм
Дата проведения
31 января, 22.45, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Вест Бромвич
Дата проведения
31 января, 22.45, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Лестер
Дата проведения
31 января, 22.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Уотфорд
Дата проведения
31 января, 22.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Кристал Пэлас
Дата проведения
31 января, 22.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Челси
Дата проведения
31 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
1 февраля, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Сток Сити – Эвертон
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Халл
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

 
 
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Во вторник в 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Уотфорд», «Сандерленд» – «Тоттенхэм», а «Челси» в гостях сыграет с «Ливерпулем».

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