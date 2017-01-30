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Денис Шунто: «Пятенко проповедует комбинационный футбол. Нам это подходит»

31.01.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления футбольного клуба «Крумкачы» Денис Шунто подтвердил, что главным тренером команды будет украинский специалист Владимир Пятенко.

 «Контракт с Пятенко рассчитан на один сезон. Также готовы объявить, что его ассистентом будет еще один украинский тренер Альберт Ковалев, с которым достигнута принципиальная договоренность. Завтра мы подпишем контракт и представим нового главного тренера игрокам.

Владимир Пятенко – не совсем типичный наставник. Он не делает ставку на физическую подготовку, предпочитая работу с мячом. Пятенко проповедует комбинационный футбол, которым и отличался «Металлург». Нам это подходит.

Других кандидатур практически не было. Много чего писалось, но с половиной тренеров я даже не разговаривал.

Задачи на сезон простые: футболисты должны совершенствоваться, а команда прогрессировать. А какое место и сколько очков наберем – это зависит от многих факторов и готовности соперников», – сказал Шунто.

42-летний Пятенко большую часть карьеры возглавлял донецкий «Металлург», с которым доходил до финала Кубка Украины. В 2013 году он также работал с армянским «Бананцом».

 

 
 
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Председатель правления футбольного клуба «Крумкачы» Денис Шунто подтвердил, что главным тренером команды будет украинский специалист Владимир Пятенко.

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