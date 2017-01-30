Сербский центральный защитник Милош Остойич находится на просмотре в БАТЭ.

Футболист – воспитанник белградского «Партизана». В 2009-12 годах выступал за столичный «Телеоптик» (Д2) (42 матча, 3 гола), в 2012-16 – за «Партизан» (57/3), в составе которого 3 раза становился чемпионом Сербии и 1 раз обладателем Кубка Сербии.

Остойич провел три матча 3 поединка за юниорскую (U-19) сборную Сербии.

По сведениям «Прессбола» , защитник пропустил прошлый сезон из-за травмы.



