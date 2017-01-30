Как стало известно Tribuna.com, рефери Игорь Крук и Виталий Севостьяник, а также ассистент рефери Андрей Сладинский исключены из списков арбитров, которые полетят на судейский сбор в Турцию, запланированный на 6-18 февраля, а также не принимали участие в сдаче нормативов.

По информации Tribuna.com, отстранение трех арбитров может быть связано с делом экс-главы департамента судейства и инспектирования Андрея Жукова, который был осужден на 5 лет колонии с конфискацией имущества за взятку.

Также на сборы в Турцию не летят арбитры, фигурировавшие в деле Жукова: Андрей Сорока, Вадим Панченко, Андрей Диваков и Олег Мурашкевич.

При этом ассистент рефери Виталий Малютин, эпизод с которым по передаче Жукову 400 евро за назначения на несколько международных матчей не вошел в судебный процесс, остается в списках. Отметим, Малютин признан лучшим ассистентом рефери Беларуси в 2016 году.

Ранее Сафарьян заявил о том, что в ближайшее время состоится дисциплинарный комитет по судьям, замешанным в деле Жукова.

«Дам сотку – это ж нормально?» Экс-глава судей АБФФ признал вину еще по одному обвинению