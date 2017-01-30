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Девятовский озвучил условия выступления россиян под флагом Беларуси

31.01.2017 14:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский не исключил возможности выступления российских спортсменов под флагом Беларуси, но для этого необходимо соблюдение ряда условий, сообщает РИА Новости.

Девятовский озвучил условия выступления россиян под флагом Беларуси
© Sputnik Владимир Федоренко
Легкоатлеты РФ под флагом Беларуси: идея Госдумы озвучена Лукашенко

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Белоруссии на международных соревнованиях.

"В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный "карантин", когда спортсмен не может выступать, длится два года", — рассказал Девятовский.

При этом он уточнил, что существует возможность уменьшения срока "карантина", но для этого нужно решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как отмечается в запросе Федорова, совет IAAF запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский не исключил возможности выступления российских спортсменов...

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