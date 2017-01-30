МИНСК, 31 янв — Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский не исключил возможности выступления российских спортсменов под флагом Беларуси, но для этого необходимо соблюдение ряда условий, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Владимир Федоренко Легкоатлеты РФ под флагом Беларуси: идея Госдумы озвучена Лукашенко

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Белоруссии на международных соревнованиях.

"В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный "карантин", когда спортсмен не может выступать, длится два года", — рассказал Девятовский.

При этом он уточнил, что существует возможность уменьшения срока "карантина", но для этого нужно решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как отмечается в запросе Федорова, совет IAAF запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.