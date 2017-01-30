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Спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016
31.01.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016.
«2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», – рассказал Кулягин на брифинге.
Напомним, чемпионат мира прошел в Москве и в Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.
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Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в...
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