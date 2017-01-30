Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016.

«2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», – рассказал Кулягин на брифинге.

Напомним, чемпионат мира прошел в Москве и в Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.