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Алина Талай: «Важно донести детям, что белорусский язык – живой. Его важно его знать и понимать»

31.01.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала о своем участии в различных социальных проектах и рассказала подрастающему поколению о важности знания родного языка.

– Многие спортсмены рано или поздно приходят к занятию бизнесом – открывают рестораны, линии одежды, парфюма. Вы планируете нечто подобное в будущем?

– Тяжело планировать, когда не знаешь, где будешь через полгода. Приезжаешь в новое место, там начинается другая жизнь, все силы и энергию нужно бросить туда. Конечно, хотелось бы иметь что-то за пределами спорта. Пока никаких глобальных идей нет, но, надеюсь, однажды они придут.

– Тем не менее, сейчас вы активно участвуете в различных социальных проектах. В частности, «Чытаем па-беларуску з velcom». Осенью вы участвовали в проведении уроков белорусского языка в школах Пинска. Как впечатления?

– Огромный эмоциональный заряд от общения с детьми! Это был большой позитивный день. Юрий Жигамонт, который выступает как учитель, и вся остальная компания, умнейшие дети — все они оставили колоссальные впечатления на пару следующих недель. Считаю, что такой проект очень нужен и важен. Конечно, белорусский язык и литературу преподают в школе. Но детям ведь интересно пообщаться с кем-то помимо учителя, кто этим увлечен, кто постарше. Возможно, кто-то из ребят видел «Падарожжа дылетанта». Лично для меня знакомство с Юрием Жигамонтом стало большим событием, он один из вдохновителей моего интереса к белорусской истории и литературе в школьные годы. Думаю, это важно – донести детям, что белорусский язык – живой, что важно его знать и понимать, – сказала Талай.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала о своем участии в различных социальных проектах и рассказала подрастающему поколению о важности знания родного...

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