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Депутат Госдумы направил запрос Лукашенко c просьбой рассмотреть вопрос о выступлении российских атлетов под флагом Беларуси
31.01.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси, главе Национального олимпийского комитета страны, Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в запросе, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.
«Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом Республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — говорится в документе.
Паралимпийская сборная России в августе была отстранена от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Белорусская делегация пронесла флаг России на церемонии открытия в знак солидарности с отстраненными российскими паралимпийцами. Позже Лукашенко заявил о том, что белорусское государство и он лично полностью солидарны с поступком Андрея Фомочкина.
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Депутат Госдумы направил запрос Лукашенко c просьбой рассмотреть вопрос о выступлении российских атлетов под флагом Беларуси
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси, главе Национального олимпийского комитета страны, Александру Лукашенко с...
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