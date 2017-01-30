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Чемпионат мира по бенди: белорусы обыграли немцев

31.01.2017 16:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по бенди одержали победу над командой Германии на Чемпионате мира в шведском Сандвикене, сообщает Sputnik.

Чемпионат мира по бенди: белорусы обыграли немцев
© Sputnik Максим Богодвид
Сборная Беларуси крупно проиграла норвежцам в матче ЧМ по бенди

Поединок предварительной группы В Беларусь — Германия состоялся во вторник на "Йоранссон Арене". Основное время завершилось со счетом 7:7. В составе белорусской команды отличились Константин Савченко, Матвей Азаренко, Дмитрий Артеменко, Евгений Свиридов и Сергей Юсупов.

В серии после матчевых ударов сильнее оказались подопечные Николая Соловьева — 4:3.

В первом матче ЧМ белорусы с крупным счетом уступили норвежцам (1:10). Немцы проиграли сборной США (4:9). В заключительный игровой день первого этапа соревнований 1 февраля сборная Беларуси сыграет с американцами, а команда Германии встретится с норвежцами.

После окончания группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы, набрав одно очко в двух встречах, замыкают квартет В; следующий матч против американцев 1 февраля.

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