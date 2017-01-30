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Писарев покинул пост спортивного директора РФС

31.01.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский специалист Николай Писарев покинул пост спортивного директор РФС, где работал с 2010 года.

«Мне кажется, что за время работы в РФС, нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение –  покинуть РФС.

Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Россиийском футбольном союзе и сборных России», – сказал Писарев.

Напомним, ранее сообщалось, что Писарев возглавит сборную Беларуси.

 
 
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Российский специалист Николай Писарев покинул пост спортивного директор РФС, где работал с 2010 года.

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