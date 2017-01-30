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Директор департамента судейства АБФФ: «Крук и Севостьяник не полетят на сбор в Турцию? Пока еще ничего не опубликовано и не принято»
31.01.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор департамента судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун прокомментировал
Пока еще ничего не опубликовано и не принято. Когда что-то станет известно, все сообщим, – сказал Чикун в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.
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Директор департамента судейства АБФФ: «Крук и Севостьяник не полетят на сбор в Турцию? Пока еще ничего не опубликовано и не принято»
Директор департамента судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун прокомментировал информацию о том, что рефери Игорь Крук и Виталий Севостьяник не полетят на...
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