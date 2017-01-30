Директор департамента судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун прокомментировал информацию о том, что рефери Игорь Крук и Виталий Севостьяник не полетят на сбор в Турцию.

Пока еще ничего не опубликовано и не принято. Когда что-то станет известно, все сообщим, – сказал Чикун в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.

Рефери Крук и Севостьяник, а также ассистент судей Сладинский не полетят на сбор в Турцию